الوفاق/ خاص -أسعد أنصاري- توج نادي برسبوليس بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم مبكرا قبل نهاية الموسم الحالي بثلاث جولات ، بعد فوزه على ماشين سازي تبريز في عقر داره 2-صفر في المباراة التي اقيمت عصر السبت في اطار الجولة السابعة والعشرين.

قبل ثلاثة أسابيع من نهايته

سجّل اللاعب علي علي بور بعد مرور 34 ثانية فقط من بدء المباراة، أسرع هدف في الدوري، ليحرز الهدف الأول لبرسبوليس ويخلط أوراق ماشين سازي كلها وينتهي الشوط الاول لصالح الفريق الضيف.

وسيطر فريق برسبوليس الطهراني على أكثر مجريات المباراة، وعزز فوزه بهدف ثان انبرى له مهدي طارمي في الدقيقة 70 ليحصل على ضربة جزاء في الشوط الثاني لفريقه والخامس عشر له لهذا العام.

وبهذا الفوز توج برسبوليس بلقب الدوري الممتاز قبل نهايته بثلاث جولات، بعد ان رفع برسبوليس رصيده الى 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن اقرب منافسيه تراكتورسازي تبريز ، فيما هبط ماشين سازي الى دوري الدرجة الاولى بعد ان بقي في المركز السادس عشر والاخير برصيد 16 نقطة.

وبقيت المنافسة على المركزين الثاني والثالث بين استقلال طهران وتراكتور سازي.

وهزم نادي تراكتورسازي من مدينة تبريز /شمال غرب/ منافسه بديده من مدينة مشهد /شمال شرق/ في الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

وفاز تراكتور سازي في المباراة التي اقيمت في مدينة مشهد المقدسة بهدف واحد مقابل لاشيء.

وبذلك بات هذا النادي الثاني في ترتيب الجدول بعد نادي برسبوليس الذي يتصدر الدوري لحد الآن.

ومن جهة ثانية فاز نادي سباهان اصفهان على منافسه كسترش فولاد في الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بهدف واحد مقابل لاشيء.

وتغلب سباهان اصفهان /وسط ايران/ على كسترش فولاد بهدف يتيم في المباراة التي اقيمت بينهما عصر الجمعة في اصفهان، وأحرز هدف المباراة احسان حاج صفي في الوقت الاضافي من الشوط الاول.

وكانت هناك مباراتان اخريتان جرتا عصر الجمعة كانت نتائجهما كالتالي:

نفت طهران 2 – فولاد خوزستان 2

صنعت نفت ابادان 1 – سياه جامكان 1



