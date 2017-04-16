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رقم الخبر: 191246 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 19:08 الاقسام: محليات  
طهران تحتضن مؤتمراً دولياً لحقوق الانسان

طهران تحتضن مؤتمراً دولياً لحقوق الانسان

بدأ المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الإسلامية (المبادئ والمفاهيم، الفوارق والأولويات) أعماله، السبت، في كلية الدراسات العالمية بجامعة طهران.

ويهدف المؤتمر الى إيجاد أرضية للخروج من هيمنة الخطاب الغربي المسيطر في مجال حقوق الإنسان والإبتعاد عن التعامل المنفعل مع هذه القضية، فضلا عن التمهيد للوصول الى نموذج إسلامي لحقوق الإنسان يقوم على أساس العدالة والكرامة الإنسانية.
ويعالج هذا المؤتمر مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان الإسلامية ويتناول المفاهيم الغربية لذلك.
ويشارك في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في الإسلام، نخب من إيران وبريطانيا وماليزيا وأمريكا حيث يقدمون مقالات حول أوجه التشابه والاختلاف وما يميز حقوق الإنسان الإسلامية عن نظيرتها الغربية.
يعقد المؤتمر بالتعاون مع المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان في لندن، والمركز الدولي لمكتب الدعوة الإسلامية في قم، وكلية الدراسات العالمية لجامعة طهران والجمعية العلمية للدراسات العالمية على ان ينهي أعماله عصر اليوم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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