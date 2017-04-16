ويهدف المؤتمر الى إيجاد أرضية للخروج من هيمنة الخطاب الغربي المسيطر في مجال حقوق الإنسان والإبتعاد عن التعامل المنفعل مع هذه القضية، فضلا عن التمهيد للوصول الى نموذج إسلامي لحقوق الإنسان يقوم على أساس العدالة والكرامة الإنسانية.

ويعالج هذا المؤتمر مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان الإسلامية ويتناول المفاهيم الغربية لذلك.

ويشارك في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في الإسلام، نخب من إيران وبريطانيا وماليزيا وأمريكا حيث يقدمون مقالات حول أوجه التشابه والاختلاف وما يميز حقوق الإنسان الإسلامية عن نظيرتها الغربية.

يعقد المؤتمر بالتعاون مع المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان في لندن، والمركز الدولي لمكتب الدعوة الإسلامية في قم، وكلية الدراسات العالمية لجامعة طهران والجمعية العلمية للدراسات العالمية على ان ينهي أعماله عصر اليوم.



