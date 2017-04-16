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رقم الخبر: 191245 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
صالحي سيقدم ايضاحات حول قطاع الصناعة النووية الى لجنة الطاقة البرلمانية

صالحي سيقدم ايضاحات حول قطاع الصناعة النووية الى لجنة الطاقة البرلمانية

* وزارة الخارجية تسلم تقريرها الخامس بشأن الاتفاق النووي الى البرلمان

سلمت وزارة الخارجية الايرانية تقريرها الخامس بشأن تنفيذ خطة العمل المشترك، السبت، الى مجلس الشورى الاسلامي.
وتسلم وزارة الخارجية تقريرا حول عملية تنفيذ خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) الى البرلمان كل ثلاثة اشهر.
ويتضمن التقرير الخامس مجموعة من الاجراءات التي انجزت في اطار تنفيذ خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) خلال الفترة ما بين 15 يناير/كانون الثاني و15نيسان/ابريل الحالي.
ويتألف التقرير من ثلاثة اجزاء وهي آخر التطورات بشأن النشاطات النووية وآخر التطورات بشأن رفع الحظر والعقبات والتحديات.
كما أعلن المتحدث باسم لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي الايراني اسدالله قره خاني ان رئيس منظمة الطاقة الايرانية علي اكبر صالحي سيقدم الثلاثاء القادم ايضاحات عن قطاع الصناعة النووي لاسيما عقب الاتفاق النووي، الى هذه اللجنة.
ولفت الى ان عددا من اعضاء لجنة الطاقة البرلمانية سيزورون جنوب البلاد لتفقد نشاطات انتاج النفط ومن ثم يقدمون ايضاحات عن نتائج الزيارة.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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