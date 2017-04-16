في معرض اشارته الى الانجازات التي حققتها ايران في ضوء التوصل الى خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) مع مجموعة (5+1)، اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان التوصل الى الاتفاق، ساهم في خفض حجم الضغوطات الدولية المفروضة على ايران.

واضاف ظريف، السبت، في كلمة له أمام المعرض الدولي للبورصة والمصرف والتأمين، انه ورغم كافة العقبات التي وضعها الاجانب امامنا ونكثهم للعهود، الا ان حجم الضغوطات الدولية على ايران قد انخفض.

واضاف: في حين كان من المتوقع ان يبلغ معدل التنمية الاقتصادية في البلاد ثلاثة أو اربعة في المئة فانه تجاوز سبعة في المئة في العام السابق (انتهي في 20 مارس 2017).

وتابع قائلاً: إن خطة العمل المشترك ساهمت ايضا في زيادة حجم انتاج ايران من النفط حيث تجاوز حجم الانتاج اربعة ملايين و500 الف برميل يوميا كما ان حجم الصادرات بلغ نحو 6ر2 مليون برميل بعد ما كان اقل من مليون برميل يوميا.

واضاف: إن هناك محادثات جارية مع الشركات النفطية والغازية العملاقة للتوقيع على العقود النفطية والغازية بقيمة 80 مليار دولار وهذا يعني ان صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات استعادت زخمها.

واستطرد بالقول: وفي مجال النقل هناك عقود لشراء الطائرات تمضي مسارها الطبيعي كما شهدنا شراء عدد من الطائرات المتطورة والحديثة.

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار الوزير ظريف الى استقطاب الاستثمارات الاجنبية والانعاش الاقتصادي بعد التوصل الى الاتفاق النووي واوضح ان حجم الاستثمارات الاجنبية في سوق الاستثمارات ازداد بنسبة اكثر من 1300 في المئة.





