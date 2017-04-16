قالت صحيفة الشروق نيوز الجزائرية، الجمعة، إن 19 مصليا على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر قيام شخص بإضرام النار بمسجد عمر بن الخطاب ببلدية "بجن"، الواقعة 80 كلم غرب عاصمة ولاية تبسة.

وذكرت الصحيفة، أن الجاني البالغ من العمر 35 سنة أضرم النار في سجاد المسجد، بعد سكبه للبنزين عليه، أثناء خطبة الجمعة.

وأوضحت أن من بين الجرحى رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي تم نقله إلى مستشفى الشريعة لتلقي الاسعافات الأولية، مضيفا أن المشتبه فيه تم تحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه.



