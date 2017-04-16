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رقم الخبر: 191241 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: عربيات  
الأمم المتحدة: داعش لم يعد يسيطر على أراض بليبيا

الأمم المتحدة: داعش لم يعد يسيطر على أراض بليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر على أراض في ليبيا، محذرا في الوقت ذاته من عودة الصراع الشامل إلى البلاد.

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر على أراض في ليبيا، محذرا في الوقت ذاته من عودة الصراع الشامل إلى البلاد.
لكن غوتيريس أشار في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن بشأن ليبيا إلى أن عناصر داعش مازالوا موجودين في البلاد، ويشنون هجمات متفرقة بين الفينة والأخرى، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" السبت.
وأضاف أن مؤسسات المجتمع الدولي في ليبيا تعد هدفا لتلك الهجمات الداعشية.
وفي سياق آخر، حذر غوتيريس من مخاطر عودة القتال الواسع في البلاد، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، التي تتقاسم الميليشيات السيطرة عليها.
وأشار إلى احتمال تصاعد الصراع بسبب عدم حل القضايا السياسية "وتعدد العناصر المسلحة على الأرض بأجندات صراع متضاربة".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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