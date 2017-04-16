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رقم الخبر: 191240 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:59 الاقسام: عربيات  
مصر.. مقتل إرهابيين "شديدي الخطورة" في سيناء
وسجن وزير الداخلية الأسبق بقضية فساد..

مصر.. مقتل إرهابيين "شديدي الخطورة" في سيناء

تمكنت قوات من الجيش المصري، الجمعة، من قتل إرهابيين "شديدي الخطورة" خلال ملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأعلن الجيش المصري عن تدمير  تسعة مخابئ لـ"العناصر التكفيرية" تستخدم في الإختباء والتمركز ، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعي وثمانية دراجات نارية وضبط عربتي ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية.
وأشار بيان الجيش إلى  اكتشاف وتدمير كهف خاص بالمتشددين عثر بداخله على عدد من الألغام وقذائف مدفعية وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وكمية من المواد الغذائية.
وينشط إرهابيون موالون لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة سيناء، تتركز هجماتهم على قوات الجيش وعلى العديد من المدنيين.
من جانب آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين آخرين في قضية فساد.
والتهم الموجهة للعادلي وكل من نبيل خلف وأحمد عبد النبي، هي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام، وبلغت الأموال المستولى عليها أكثر من ملياري جنيه.

حبيب العادلي حبيب العادلي
 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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