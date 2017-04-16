وأعلن الجيش المصري عن تدمير تسعة مخابئ لـ"العناصر التكفيرية" تستخدم في الإختباء والتمركز ، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعي وثمانية دراجات نارية وضبط عربتي ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأشار بيان الجيش إلى اكتشاف وتدمير كهف خاص بالمتشددين عثر بداخله على عدد من الألغام وقذائف مدفعية وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وكمية من المواد الغذائية.

وينشط إرهابيون موالون لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة سيناء، تتركز هجماتهم على قوات الجيش وعلى العديد من المدنيين.

من جانب آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين آخرين في قضية فساد.

والتهم الموجهة للعادلي وكل من نبيل خلف وأحمد عبد النبي، هي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام، وبلغت الأموال المستولى عليها أكثر من ملياري جنيه.