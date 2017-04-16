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رقم الخبر: 191239 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: عربيات  
" رايتس ووتش": على الإمارات توضيح دورها في هجوم على قارب لاجئين

" رايتس ووتش": على الإمارات توضيح دورها في هجوم على قارب لاجئين

طالبت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، بتوضيح دور بلاده في هجوم شنته قوى العدوان السعودي على قارب يقل مدنيين صوماليين قبالة الساحل الغربي لليمن، مؤكدة ان على الإمارات تقديم معلومات عن دور قواتها في هجمات أخرى غير قانونية، ومساندة تحقيق دولي محايد في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن.

وبحسب بيان للمنظمة، فإن مروحيّة هاجمت في 16 مارس/آذار الماضي، قاربا يحمل 145 مهاجراً ولاجئا صوماليا بالقرب من ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 29 على الأقل، بالإضافة إلى فقدان 10 آخرين.

واشارت المنظمة إلى أن قوى العدوان هي القوة الوحيدة التي يُعرف أنها تستعمل طائرات عسكرية في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، ونقلت عن عضو في القوات المسلحة الإماراتية أن الإمارات تعمل في المنطقة، لكنه نفى شنها الهجوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ان كل هجوم متعمد أو متهور على مدنيين يعد جريمة حرب، وأنه "بموجب قوانين الحرب، فإن الإمارات ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المزعومة، واتخاذ الإجراءات المناسبة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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