أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أنّ "ما يجري في الشرق له غايات سياسية كبيرة هي إفراغه من المسيحيين وتقسيم المنطقة الى عدة دويلات"، لافتاً الى أنّ "الهجرة من الشرق بدأت منذ زمن، وخصوصاً من "اسرائيل"، حيث لم يبق على سبيل المثال من المسيحيين في القدس من أصل 22% من السكان إلا 1%، وفي حالات أخرى، لا سيما كما حصل في سوريا والعراق واحيانا في مصر وكينيا وليبيا، فقد قامت فئة بقتل المسيحيين كما المسلمين وهدمت الكنائس والجوامع على السواء".

وخلال مقابلة مع محطة "SAT 7" التلفزيونية لمناسبة عيد الفصح، قال الرئيس عون "الدور المسيحي في لبنان والشرق لا يقوم على الحرب ولا على تقليد الحياة الحديثة، إنما يجب على المسيحي أن يعود الى عمقه لأن عمق المسيحية وجوهرها هما في داخل الانسان وليس خارجه، ومن هذا الداخل يشع الى الخارج"، وسأل: "كانت أورشليم الأرض التي بشرت العالم بالسلام والمحبة، فهل يجوز ان تصبح على ما هي عليه اليوم؟ أمعقول ان نصبح مشردين ونحن من عشنا في هذه المنطقة ونقلنا الحضارة الى اوروبا والعالم؟".

