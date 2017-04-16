وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية، مبيعات 118 ألفاً و817 طناً بنحو 115 مليون دولار. وبيع في القاعة 108 آلاف و467 طناً من الصلب، و3150 طناً من النحاس، و7 آلاف طن من الألمنيوم، و200 طن من الموليبدن المكثف، و10 كغم من الذهب.

وشهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية مبيعات 283 ألفاً و382 طناً من السلع بأكثر من 134 مليون دولار. وبيع في القاعة المذكورة 109 آلاف و174 طناً من أنواع القير، و54 ألفاً و312 طناً من المواد البوليمرية، و64 ألف طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و31 ألف طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و23 ألفاً و709 أطنان من المواد الكيميائية، و890 طناً من الكبريت، و264 طناً من عازل الرطوبة، و50 طناً من غاز الأرغون. فيما سجلت القاعة الزراعية مبيعات 63 ألفاً و489 طناً من أصناف السلع بنحو 23 مليون دولار.