أكد السفير الايراني في نيروبي، هادي فرجوند، إمكانية رفع حجم الصادرات الايرانية المباشرة الى كينيا من 42 مليون دولار حالياً الى نسبة تتراوح مابين 150 إلى 200 مليون دولار.

وفي تصريح له اليوم السبت على هامش ندوة أقيمت بمدينة شيراز مركز محافظة فارس (جنوب البلاد) بعنوان (التعرف على الفرص التجارية لدى كينيا)، أشار فرجوند الى أن طهران ونيروبي تجمعهما علاقات ودية مستدامة، لافتاً الى أنه بمساندة الحكومة الايرانية يمكن رفع حجم صادرات الخدمات الهندسية والتقنية من ايران الى كينيا من مستواه الحالي الذي يبلغ حالياً 20 مليون دولار.

ونوه السفير الايراني الى توفر الظروف الاستثمارية في كينيا، مبيناً ان بإمكان رجال الأعمال والمستثمرين الايرانيين في محافظة فارس القيام بنشاطات عديدة بما فيها الزراعة خارج الحدود وتصدير الإسفلت ومواد البناء وأنواع السجاد والموكيت الى كينيا. وأكد فرجوند ان الوضع الأمني في كينيا جيد، لافتاً الى أن الحكومة الكينية وضعت برامج خاصة للمستثمرين بما يضمن عودة رؤوس الأموال، داعياً الى تخصيص رزمات تحفيزية من قبل ايران للمستثمرين بهدف تعزيز التعامل الاستثماري بين البلدين.