قال المدير التنفيذي لمجمع ايران خودرو لصناعة السيارات: ان محادثات جارية مع شركة فيات الايطالية في سياق خطة المجمع بإحالة مصانع إنتاج السيارات في المحافظات الى شركاء أجانب، إلا أن ذلك سيتحقق حين الوصول الى اتفاق.

وأعلن هاشم يكه زارع، في تصريح صحفي، عن تدشين مصنع ايران خودرو في محافظة كرمانشاه (غرب ايران) خلال موعد غير بعيد. وأضاف: انه في حال الاتفاق مع زبون مناسب فسيتم إحالة المصنع إليه، وفي غير هذه الحالة سيتم إنتاج إحدى السيارات المرغوبة في هذا المصنع. وتابع: هنالك احتمال نقل جانب من إنتاج سيارة صالون بيجو بارس الايرانية الى مصنع كرمانشاه.

ونوه يكه زارع الى وجود احتمال آخر وهو إحالة هذا المصنع الى شركاء أجانب مستقبلاً، موضحاً انه سيتم إحالته الى شركة فيات الايطالية في حال التوصل الى اتفاق بين الجانبين.