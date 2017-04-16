أكدت شركة (ATR) الأوروبية لصناعة الطائرات، إنها وقعت إتفاقاً رسمياً لبيع 20 طائرة من طراز‭‭72-600‬‬ إلى الخطوط الجوية الإيرانية (ايران اير)، وأن قيمة الجزء الأساسي من الاتفاق تبلغ 536 مليون دولار بالأسعار المعلنة.

وقال متحدث باسم الشركة، المملوكة لمجموعة إيرباص ومقرها فرنسا وشركة ليوناردو الإيطالية: إن الاتفاق يمنح إيران خيارات لشراء 20 طائرة إضافية.

وتبلغ قيمة الجزء الأساسي من الاتفاق المبرم يوم الخميس في طهران، 536 مليون دولار بالأسعار المعلنة ويتيح تسليماً سريعاً لأول أربع طائرات من تولوز في فرنسا، حيث تقبع الطائرات منذ أسابيع، بينما كانت تجري بلورة التفاصيل النهائية للعقد.