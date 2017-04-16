  • الأحد ١٩ رجب ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191233 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: اقتصاد  
إنطلاق المعرض الدولي العاشر للبورصة والبنوك والتأمين في طهران

إنطلاق المعرض الدولي العاشر للبورصة والبنوك والتأمين في طهران

بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا، انطلق اليوم السبت المعرض الدولي العاشر للبورصة والبنوك والتأمين في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.

وحضر مراسم الافتتاح، رئيس منظمة البورصة شابور محمدي، ومحافظ البنك المركزي ولي الله سيف، ورئيس شركة التأمين المركزي عبدالناصر همتي.

ويشارك في المعرض، بعض الوكالات وشركات تأمين الاستثمار والشركات الاستشارية للاستثمارات، وكذلك البنوك والشركات المسجلة في البورصة، و142 شركة ناشطة في تقديم الخدمات المالية، و38 شركة للاستثمارات، و15 شركة تأمين، و10مصارف ومؤسسات إئتمان، و16 وكالة مالية.

ويواصل المعرض الدولي العاشر للبورصة والبنوك والتأمين أعماله حتى 18 نيسان/ أبريل الجاري. وتقام على هامش المعرض ورشات تعليمية وورشات دولية للمال والاستثمار، كما سيتم التعريف بإنجازات سوق المال الايراني.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1046 sec