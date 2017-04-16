بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا، انطلق اليوم السبت المعرض الدولي العاشر للبورصة والبنوك والتأمين في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.

وحضر مراسم الافتتاح، رئيس منظمة البورصة شابور محمدي، ومحافظ البنك المركزي ولي الله سيف، ورئيس شركة التأمين المركزي عبدالناصر همتي.

ويشارك في المعرض، بعض الوكالات وشركات تأمين الاستثمار والشركات الاستشارية للاستثمارات، وكذلك البنوك والشركات المسجلة في البورصة، و142 شركة ناشطة في تقديم الخدمات المالية، و38 شركة للاستثمارات، و15 شركة تأمين، و10مصارف ومؤسسات إئتمان، و16 وكالة مالية.

ويواصل المعرض الدولي العاشر للبورصة والبنوك والتأمين أعماله حتى 18 نيسان/ أبريل الجاري. وتقام على هامش المعرض ورشات تعليمية وورشات دولية للمال والاستثمار، كما سيتم التعريف بإنجازات سوق المال الايراني.