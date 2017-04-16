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|رقم الخبر: 191232
|تاريخ النشر: نيسان 15, 2017
|الوقت: 17:23
|الاقسام: اقتصاد
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على أعتاب الإجتماع العشرين للجنة الإقتصادية المشتركة
توقيع إتفاق للتعاون بين البنكين المركزيين الإيراني والباكستاني
أصدر البنك المركزي الباكستاني، الجمعة، بياناً أعلن فيه عن توقيع اتفاق للتعاون مع البنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجال المصرفي وآلية التسديد.
وجاء في هذا البيان، الذي صدر على أعتاب الاجتماع العشرين للجنة الاقتصادية الايرانية-الباكستانية المشتركة، ان مسؤولين من البنكين المركزيين الايراني والباكستاني وقعوا يوم الجمعة في طهران إتفاقاً لتسهيل التعاون المصرفي بين البلدين وآلية التسديد.
ووفقاً للبيان، فقد وقع الإتفاق رياض رياض الدين أحد كبار المسؤولين في البنك المركزي الباكستاني، وغلام علي كامياب مساعد محافظ البنك المركزي الايراني لشؤون العملة الصعبة. وأوضح البيان بأن الهدف من الاتفاق هو ايجاد آلية التسديد بين البنكين المركزيين الايراني والباكستاني للرقي بحجم التبادل التجاري بين البلدين.. هذه الآلية هي لتسديد المال إزاء التجارة بين البلدين عبر افتتاح خطاب اعتماد (ال.سي) وفق القوانين والقرارات الدولية.
وأضاف: انه في خطوة تالية سيدعو البنكان المركزيان الايراني والباكستاني البنوك في البلدين لتفعيل أنشطتها من أجل تسهيل التجارة بين البلدين.
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