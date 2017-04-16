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رقم الخبر: 191231 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:17 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ناسا تطلق أول بث مباشر من محطة الفضاء الدولية بتقنية 4K

ناسا تطلق أول بث مباشر من محطة الفضاء الدولية بتقنية 4K

أعلنت وكالة ناسا عن نيتها إطلاق أول بث مباشر من محطة الفضاء الدولية بتقنية 4K على بعد 250 ميلا عن الأرض، بتاريخ 26 أبريل/نيسان الجاري.

أعلنت وكالة ناسا عن نيتها إطلاق أول بث مباشر من محطة الفضاء الدولية بتقنية 4K على بعد 250 ميلا عن الأرض، بتاريخ 26 أبريل/نيسان الجاري.
وتعتزم وكالة الفضاء الأمريكية إطلاق البث المباشر بمشاركة رائدة الفضاء، بيجي وايتسون، في حلقة نقاش من محطة الفضاء الدولية.
وستتيح ناسا البث المباشر مجانا حيث يمكن متابعته عبر خدمات أمازون ويب "events page"، في الساعة السادسة و30 دقيقة مساء بتوقيت المملكة المتحدة.
ويمكن أيضا متابعة البث المباشر عبر صفحة ناسا على فيسبوك، وعبر تلفزيون ناسا لمن لا يمتلكون تكنولوجيا العرض المتقدمة 4K.
وأشار بيان صحفي لوكالة ناسا إلى أن "هذه التجربة مصممة لاستكشاف كيفية "قيام تقنيات التصوير والتكنولوجيا المتقدمة بتوفير إمكانية إجراء بحوث علمية ونقل صناعة الأفلام إلى مستوى أعلى".

 

 
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