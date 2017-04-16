أكد القائمون على مشروع إنجاز مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات في إطار الشراكة بين المجمع الجزائري (طحكوت) وشركة (سايبا) الإيرانية لصناعة السيارات إن هذا المصنع (يرتقب أن يدخل مرحلة الإنتاج خلال نهاية السنة الجارية 2017).

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن والي محافظة تيسمسيلت (170 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر) عبدالقادر بن مسعود، زار موقع المصنع، وأكد له القائمون على هذا المشروع ببلدة خميستي أن هذا المصنع (يرتقب أن يدخل مرحلة الإنتاج خلال نهاية السنة الجارية 2017).

وبحسب القائمين على المشروع، فان (تقدم الأشغال بالمصنع بلغ 50 في المائة)، وستبلغ قدرته الإنتاجية (أكثر من 300 ألف وحدة من قطع غيار السيارات سنوياً، بنسبة إدماج تصل إلى 15 في المائة في السنوات الثلاث الأولى، لتبلغ 40 في المائة خلال خمس سنوات). وأضاف هؤلاء ان من شأن هذا المصنع إستحداث أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالي 500ر3 فرصة عمل غير مباشرة.

ومن شأن مصنع قطع غيار السيارات أن يكون سنداً قوياً لمصنع السيارات القائم بالشراكة بين سايبا ومجمع طحكوت ببلدة فرندة بمحافظة تيارت (350 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائرية) خاصة وأن الحكومة الجزائرية تصر أن يرافق صناعة تركيب السيارات التي بدأت تنتعش بالجزائر إنتعاشاً في قطاع المناولة وإنشاء صناعة لقطع الغيار.

وكان رجل الأعمال وصاحب مجمع طحكوت، محي الدين طحكوت، قد أعلن، في حوار للموقع الإخباري الجزائري (ألجيري فوكس) في 25 آذار/ مارس الماضي عن مصنعين لقطع غيار السيارات بالشراكة مع سايبا، الأول في محافظة تيسمسيلت والثاني في محافظة البيض (800 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية).

وكان مقرراً أن يدخل مصنع سيارات (سايبا) ببلدة فرندة بمحافظة تيارت مرحلة الإنتاج في آذار/ مارس الماضي، إلا أن الأمور لم تسر مثلما كان مخططاً لها.

واتهم محي الدين طحكوت، في حواره مع الموقع الإخباري (ألجيري فوكيس)، منافسين في مجال تركيب السيارات (بممارسة ضغوط من أجل إفشال مشروعه)، مشيراً إلى أن السيارة التي ينوي تركيبها مع الشريك الإيراني سايبا ستكون (أرخص سيارة في الجزائر).

وأكد طحكوت، في تصريحاته، أن زهاء (17 مؤسسة إيرانية ستستثمر في مشروع سايبا)، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بـ(مشروع تركيب بنسبة إدماج عالية جداً)، وأن الجزائريين (سيتمكنون من إقتناء سيارة ليست غالية).

في السياق نفسه، كشفت المجلة الفرنسية (موند أفريك)، منذ أسبوع، أن مشروع سايبا بالجزائر (يتعرض إلى حملة من جهات فرنسية ضاغطة على السلطات الجزائرية)، خوفاً من المنافسة التي يمكن أن تشكلها السيارة الإيرانية على السيارة الفرنسية رينو وبيجو، بالنظر إلى سعرها المنخفض.