رصد المسبار الأميركي "كاسيني" وجود مادة الهيدروجين في سحابة بخار منبعثة من تشققات في طبقة الجليد التي تغطي "انسيلادوس" أحد أقمار كوكب زحل، ما يفسر بتفاعلات حرارية مؤاتية لوجود الحياة هناك.

وقال المسؤول في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ، توماس زوربوشين في مؤتمر صحفي "إنها المرة الأولى التي نعثر فيها على مكان تجتمع فيه العناصر الضرورية للحياة".

وأضاف "هذه النتائج تثبت أن الدراسات المختلفة التي أجرتها الوكالة تقربنا من الإجابة على السؤال: هل نحن وحدنا في هذا الكون".

ويتطلب وجود الحياة بالشكل الذي نعرفه توافر ثلاثة شروط اساسية، الماء السائل، ومصادر الطاقة، وعناصر كيميائية مثل الكربون والهيدروجين والآزوت (نيتروجين) والفوسفور والكبريت والأكسجين.

وتبين أن معظم هذه العناصر موجود فعلا في "انسيلادوس"، إذ يحتوي الجرم على محيط مائي وعدد من العناصر الكيميائية الأساسية. أما الاكتشاف الأخير فقد ركز على وجود مصدر للطاقة.

وقال العلماء المسؤولون عن هذه المهمة إن "تفاعلات حرارية بين الصخور الحارة والمحيط المائي تحت السطح المتجمد لهذا القمر هي المصدر الوحيد المحتمل للهيدروجين" المكتشف هناك.

وقال الباحث في معهد "ساوث ويست إنستيتيوت" في تكساس هانتر وايت، "صحيح أننا لم نعثر على حياة، لكننا وجدنا مصدرا يغذي الحياة" ، مضيفاً "إنها بيئة مناسبة جدا للجراثيم".

وكان المسبار "كاسيني" جمع في وقت سابق معطيات تشير إلى وجود محيط مائي ضخم تحت الطبقة الجليدية للسطح وفي قعره صخور.

وسبق أن جمعت وكالة الفضاء الأميركية معطيات تشير إلى وجود محيط ضخم تحت سطح جليدي في "أوروبا" أكبر أقمار كوكب المشتري، ليتشابه في ذلك مع قمر زحل.

وبفضل مراقبة "أوروبا" بالتلسكوب الفضائي الأميركي "هابل"، لاحظ العلماء في العام 2016 وجود ما يشبه أعمدة بخار يصل ارتفاعها إلى نحو مئة كيلومتر.



