خضع رجل هندي لعملية جراحية لاستخراج حجر من الكالسيوم تكون داخل جسمه، وزنه 3 باوند ما يعادل نحو 1.36 كلغ.

وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه.

وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 سم وعرضه 17 سم، داخل جسد باتيل.

واستغرق الجراحون ما يقارب ساعة ونصف لإزالة الحجر من جسم المريض، وقد تم تصوير فيديو للعملية الجراحية في مستشفى سري سيناث في فلساد بالهند، يظهر من خلاله الأطباء وهم يكافحون من أجل استخراج الكتلة المتحجرة من دون التسبب في أية أضرار للمريض.

وفي أقل من أسبوع بدأ باتيل بالتعافي بشكل جيد وقال: "كنت أعاني من الألم الشديد خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد العملية، أنا أشعر بتحسن".



