أعلن المدير العام للشركة الوطنية للنفط، علي كاردر، عن حسم إتفاقية نهائية بين وزارة النفط وشركة (توتال) النفطية في مجال تطوير القسم الـ11 لحقل بارس الجنوبي حتى 20 أبريل الحالي.

وأشار كاردر، اليوم السبت، إلى توقيع نحو 20 إتفاقية مع شركات دولية إلى جانب إجراء المفاوضات المكثفة مع شركة (توتال) لتوقيع إتفاقية حول تطوير القسم الـ11 لحقل بارس الجنوبي وتم تسوية المسائل المالية وقد توقع الإتفاقية النهائية حتى 20 أبريل الحالي.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات أولية من إدارة الجمارك، الجمعة، أن كوريا الجنوبية استوردت 3ر2 مليون طن من النفط الخام من إيران في مارس/ آذار بارتفاع نسبته 8ر118 بالمئة على أساس سنوي.

ووفق حسابات رويترز، تعادل تلك الكمية 6ر16 مليون برميل. وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استوردت كميات إجمالي حجمها 7ر12 مليون طن من النفط الشهر الماضي مقارنة مع 5ر11 مليون طن قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية -التي تديرها الدولة- في وقت لاحق من هذا الشهر البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام الشهر الماضي.