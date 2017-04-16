تقدمت أكثر من 12 شركة تأمين أميركية مرتبطة بشركة "ترافيلرز كوز" دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 بليون دولار من مصرفين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية، في شأن هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وأقيمت الدعوى في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية أميركية في مانهاتن، وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات.

وتشمل قائمة المدعى عليهم عشرة كيانات، منها مصرف "الراجحي" والبنك الأهلي التجاري، وشركة "دله أفكو عبر البلاد العربية" وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.

واشارت الدعوى القضائية إلى ان تلك الكيانات ساعدت وحرضت على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.

وتقول عريضة الدعوى "من دون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر، التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة". وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حَمَلَة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال ناتجة من الهجمات.

وكان مصرف الراجحي قال في وقت سابق إن محاكم أميركية رفضت "مراراً" مطالب مماثلة ضد المصرف، الذي "ليست له روابط بالإرهاب".

وكان الكونغرس قد سمح في أيلول/سبتمبر الماضي بأن تنظر المحاكم في دعاوى ضد السعودية، عبر قانون عرف بـ"جاستا".



