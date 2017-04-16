  • الأحد ١٩ رجب ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191226 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:18 الاقسام: عربيات  
دعوى قضائية أميركية ضد مصرفين وشركات سعودية في شأن هجمات 11 أيلول/سبتمبر

دعوى قضائية أميركية ضد مصرفين وشركات سعودية في شأن هجمات 11 أيلول/سبتمبر

تقدمت أكثر من 12 شركة تأمين أميركية مرتبطة بشركة "ترافيلرز كوز" دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 بليون دولار من مصرفين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية، في شأن هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

تقدمت أكثر من 12 شركة تأمين أميركية مرتبطة بشركة "ترافيلرز كوز" دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 بليون دولار من مصرفين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن وبضع جمعيات خيرية، في شأن هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وأقيمت الدعوى في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية أميركية في مانهاتن، وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات.
وتشمل قائمة المدعى عليهم عشرة كيانات، منها مصرف "الراجحي" والبنك الأهلي التجاري، وشركة "دله أفكو عبر البلاد العربية" وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.
واشارت الدعوى القضائية إلى ان تلك الكيانات ساعدت وحرضت على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى "من دون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر، التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة". وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حَمَلَة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال ناتجة من الهجمات.
وكان مصرف الراجحي قال في وقت سابق إن محاكم أميركية رفضت "مراراً" مطالب مماثلة ضد المصرف، الذي "ليست له روابط بالإرهاب".
وكان الكونغرس قد سمح في أيلول/سبتمبر الماضي بأن تنظر المحاكم في دعاوى ضد السعودية، عبر قانون عرف بـ"جاستا".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2365 sec