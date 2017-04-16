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رقم الخبر: 191225 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:18 الاقسام: عربيات  
السعودية: المحكمة الجزائية ترجئ محاكمة الشيخ محمد الحبيب

السعودية: المحكمة الجزائية ترجئ محاكمة الشيخ محمد الحبيب

أرجأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في قضايا "الإرهاب" محاكمة إمام وخطيب مسجد الإمام الرضا في صفوى (شرق) الشيخ محمد الحبيب، بزعم التحريض الطائفي لمدة شهر لعدم كفاية الأدلة.

أرجأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة في قضايا "الإرهاب" محاكمة إمام وخطيب مسجد الإمام الرضا في صفوى (شرق) الشيخ محمد الحبيب، بزعم التحريض الطائفي لمدة شهر لعدم كفاية الأدلة.
المحكمة التي عقدت جلسة للنظر في الدعوى التي أقامها المدعي العام بحق الشيخ الحبيب (اعتقل يوم الجمعة ٨ تموز/يوليو 2016)، طالبت الادعاء بتقديم أدلة تثبت مزاعمه لناحية قيام الشيخ بتحريض الناس على الطائفية والفتنة وتأليبهم على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة، مشيرة إلى أن الشيخ أوضح في مذكرة جوابية تقدم بها في جلسة سابقة بطلان الاتهامات.
وأكد ناظر القضية أنه لن يقوم بدراستها ومناقشتها إلا بعد حصوله على الاثباتات، وعلى الأثر تم تأجيل الجلسة مدة شهر إفساحاً في المجال أمام الادعاء لتقديم الأوراق المطلوبة للمحكمة.
ويعد الشيخ محمد الحبيب أحد أبرز علماء الدين في محافظة القطيف، وكانت له مواقف واضحة ومؤيدة للحراك الشعبي عام 2012 ولمواقف الشهيد الشيخ نمر باقر النمر.

 

 
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