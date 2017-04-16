  • الأحد ١٩ رجب ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191221 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:14 الاقسام: عربيات  
لقاء تضامني مع مصر وسوريا لمؤتمر بيروت والساحل والكلمات شددت على الوقوف مع سوريا ضد العدوان

لقاء تضامني مع مصر وسوريا لمؤتمر بيروت والساحل والكلمات شددت على الوقوف مع سوريا ضد العدوان

أقيم لقاء تضامني، بدعوة من مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين، بعنوان "العروبيون اللبنانيون في لبنان مع سوريا ومصر لمقاومة العدوان الاميركي والارهابي التكفيري"، في مركز توفيق طبارة، حضره حشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والدينية وممثلو الأحزاب.

أقيم لقاء تضامني، بدعوة من مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين، بعنوان "العروبيون اللبنانيون في لبنان مع سوريا ومصر لمقاومة العدوان الاميركي والارهابي التكفيري"، في مركز توفيق طبارة، حضره حشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والدينية وممثلو الأحزاب.
وأكد الوزير السابق بشارة مرهج أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب أراد من عدوانه على سوريا تعزيز أوضاعه الداخلية المتدهورة وصرف الأنظار عن الأزمات المتلاحقة التي تطارده"، مستغربا "مواقف بعض الانظمة العربية والقوى المحلية التي أيدت العدوان".
وألقى المحامي كمال حديد كلمة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا بالانابة، وأكد أن" أن جمهوريتي مصر وسوريا العربيتين كانتا دائما هدفا للمخططات العدوانية، وما وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطين إلا ليكون فاصلا بين ضلعي الزاوية العربية".
قال "ما من مرة كانت سوريا في خطر إلا وكانت مصر معها في ذات الدائرة، وما من وقفة توافرت فيها القوة العربية إلا وكانت مصر وسوريا قطبيها الاساسيين"، مشددا على أن الصواريخ الاميركية "لن تقوى على كسر ارادة الوحدة والاستقلال والعروبة في سوريا الصامدة بمؤسساتها وجيشها في مواجهة الارهاب والحرب الاستعمارية".
بدوره رأى رئيس الهيئة الادارية في تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسان عبدالله أن "الأمة العربية تكتسب قوتها بوحدتها، فعمل أعداؤنا على تقسيمنا"، مستغربا أن "يقوم ممثل الدول العربية بالتصويت على قرار في مجلس الامن ضد الجمهورية العربية السورية"، وشدد على ان المشروع الاسرائيلي "يهدف لضرب الجيشين المصري والسوري بعد أن تم ضرب الجيش العراقي بقرار من الاحتلال الاميركي".
ثم القى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان، كلمة قال فيها "ان الظلمة التي تعيشها الأمة الآن هي الظلمة ما قبل الفجر والنصر المبين الآتي لا محال".
واعتبر أن "المواجهة الحقيقية على أرض سوريا العربية أصبحت بين بوتين وترامب، وبين بوتين والصين وترامب، وغدا الانتخابات الفرنسية ستقرر من هو رئيسها وأين سيكون موقع فرنسا من هذا الصراع".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/9084 sec