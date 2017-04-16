أعلن الاعلام الحربي في العراق عن استهداف الطيران العراقي بسلسلة غارات جوية مقرات تنظيم "داعش" في الرقة والبوكمال وقرية الدشيشة القريبة من الحدود العراقية السورية.

وأسفرت الضربات عن تدمير مقر مركز ادارة العمليات التابع للتنظيم في البوكمال السورية، ومقر مركز ادارة الولايات التابع لـ"داعش".

من جهته وجّه الطيران السوري ضربات إلى مسلحي "داعش" بناء على معلومات الاستخبارات العراقية، من خلال اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات الاستخبارية.

واستهدفت الضربات مواقع التنظيم الارهابي في الرقة والبوكمال وقرية الدشيشة القريبة من العراق، وهي أكبر المواقع التي تضم قيادات الإرهابيين في سوريا.

ونتج عن الضربات تدمير مقر ما يسمى مجلس الشورى التابع للتنظيم في الرقة السورية، إضافة لمقر مركز ادارة العمليات التابع لهم في البوكمال.



