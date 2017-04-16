* موسكو تدعو للإسراع بإرسال خبراء للتحقيق في هجوم خان شيخون الكيميائي * تفجير ارهابي بريف اللاذقية.. وانتحاري يفجر نفسه بجانب الحافلات التي تقل اهالي كفريا والفوعة وسقوط أكثر من 30 شهيداً * سلاح الجو السوري يدك أخطر معاقل داعش بالقرب من الحدود العراقية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إصرار موسكو على إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وغير منحاز بحادثة الهجوم الكيميائي في خان شيخون السورية.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى ضرورة إرسال لجنة تحقيق بشكل فوري إلى مكان الحادث والمطار الذي جرى استهدافه.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن لجنة التحقيق الدولية يجب أن تضم خبراء من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مع ضرورة توفير إمكانية وصول اللجنة إلى المطار وكذلك مكان الحادث في محافظة إدلب.

وأكد لافروف: أنه إذا أجري تحقيق مستقل بحادث الهجوم الكيميائي فإن النتائج ستكون موضوعية، ثم يتوجب محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الهجوم.

وذكر وزير الخارجية الروسي: إن قطر وموسكو اتفقتا على أهمية بدء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة المسلحة في سوريا وضرورة وقف إطلاق النار والتركيز على مكافحة الإرهاب.

من جانبه أكد وزير الخارجية القطري، أن هناك نقاط اتفاق عديدة بين بلاده وروسيا بشأن الأزمة السورية، وذلك بالرغم من وجود خلاف بينهما بشأن الموقف من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الوزير القطري: هناك نقاط كثيرة نتفق عليها مع روسيا في شأن الأزمة السورية أهمها وحدة الأراضي السورية.

* الجيش السوري يضع صواريخ خفر السواحل في حالة استعداد

وقالت صحيفة (ازفستيا) الروسية إن الجيش السوري قام بنشر الصواريخ التابعة لنظامي خفر السواحل (ريدوت) و(باستيون) في مواقع الإطلاق ردا على الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات.

كما حذر الجيش السوري بذلك الأسطول الأمريكي المتواجد في البحر المتوسط من مغبة الاقتراب من سواحل سوريا لتوجيه ضربة جديدة.

ويأتي الخطر الأكبر على الأسطول الأمريكي من بطاريتي صواريخ ياخونت التابعة لنظام (باستيون) التي تصيب الأهداف على بعد 300 كيلومتر، مندفعة إليها بسرعة 750 مترا في الثانية.

كما تملك القوات السورية 18 قاذفا لإطلاق صواريخ نظام (ريدوت)، الذي يبلغ مداه نحو 270 كيلومترا. ويستطيع التحليق بسرعة تقارب 1600 كيلومتر في الساعة.

ويقول الخبير الاستراتيجي إيفان كونوفالوف: إن استخدام القوات السورية لصواريخ خفر السواحل من شأنه تكبيد الأمريكيين خسائر كبيرة.

* الجزائر: اللجوء الى القوة سيعقد الوضع في سوريا

الى ذلك جدد الوزير الجزائري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، موقف بلاده الداعم (لتسوية سلمية) للأزمة السورية، مؤكدا أن اللجوء الى القوة سيعقّد الوضع في هذا البلد.

وافادت وكالة الأنباء الجزائرية عن رمطان لعمامرة، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإثيوبي، ووركنيه جيبيهو، ان التسوية السلمية تعتبر الوسيلة الوحيدة لإخراج سوريا من الأزمة التي تتخبط فيها.

ودعا رمطان لعمامرة الى ضرورة الاجتماع في طاولة مفاوضات باستثناء الجماعات الإرهابية، من أجل إيجاد حل لهذا الوضع وضرورة (احترام الشرعية الدولية وسيادة الدولة السورية).

في السياق نفسه، أكد لعمامرة أن اللجوء الى القوة ما هو سوى تعقيد الوضع في البلد وتقويض للجهود الدبلوماسية، داعيا الى عدم منح فرصة لأعداء السلام.

ميدانيا، استهدف الطيران السوري أكبر مواقع تضم قيادات بارزة من الإرهابيين في سوريا وهي الرقة والبوكمال وقرية الدشيشة القريبة من الحدود العراقية.

وأفاد مراسل العالم نقلا عن خلية الإعلام الحربي أنه بناء على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات الاستخبارية، وجهت القوة الجوية السورية سلسلة ضربات استهدفت مقرات عصابات داعش الارهابية في الرقة والبوكمال وقرية الدشيشة القريبة من الحدود العراقية وهي أكبر مواقع التي تضم قيادات بارزة من الإرهابيين في سوريا من الانغماسيين والانتحاريين والاقتحاميين وأسفرت الضربات عن ما يلي:

١- تدمير مقر لما يسمى مجلس الشورى التابع لعصابات داعش الارهابية في الرقة السورية

٢- تدمير مقر مركز ادارة العمليات لعصابات داعش الارهابي في البوكمال السورية

٣- تدمير مقر مركز ادارة الولايات التابع لعصابات داعش الارهابية في منطقة البوكمال السورية

٤- تدمير مقر تابع لعصابات داعش الارهابية يتواجد فيه الارهابي القيادي المدعو (ابو بكر بن الحبيب الحكيم) وهو فرنسي الجنسية من اصول جزائرية المسؤول العسكري لولاية الرقة كان يعمل ضمن عصابات القاعدة الارهابية سابقا ويشغل منصب القائد العسكري في جبهة النصرة السورية

٥- استهداف تجمع كبير من الانتحاريين من مختلف الجنسيات كانت نيتهم الدخول الى العراق من مخفر (تل الصفوك) الحدودي وأسفرت الضربة عن قتل العديد منهم في قرية الدشيشة السورية

كما أفادت وكالة (فرات) الكردية بأن القوات المشاركة في عملية (غضب الفرات) دخلت أحياء من مدينة الطبقة السورية من الناحيتين الشرقية والغربية.

وأضافت الوكالة أن القوات تقدمت مسافة 5ر1 كيلومتر، رغم الألغام التي زرعها تنظيم (داعش)، وأن الاشتباكات التي دارت هناك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من التنظيم الإرهابي.

كما لقي اثنان من مقاتلي سوريا الديمقراطية مصرعهما خلال الاشتباكات، إضافة إلى مقتل أحد المواطنين في قرية عايد الصغيرة غربي المدينة بسبب انفجار لغم زرعه تنظيم (داعش) الإرهابي.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول السيطرة على محافظة الرقة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، ونجحت في السيطرة على قاعدة جوية قرب سد الطبقة الاستراتيجي في وقت سابق، بعد إنزال جوي وتغطية مدفعية من التحالف الدولي.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أنّ تفجيراً ارهابياً وقع في ريف اللاذقية الشمالي.

وبحسب مصادر محلية ومواقع التواصل الاجتماعي فإنّ سيارة مفخخة استهدفت تجمعاً عسكرياً للجيش السوري بين منطقتي سلمى وكنسبا بريف اللاذقية، وسط أنباء عن سقوط شهداء وجرحى نتيجة التفجير.

وقد سقط شهداء وجرحى نتيجة تفجير انتحاري نفسه بسيارة مفخخة محملة بالمواد الغذائية للاطفال في منطقة الراشدين 4 بجانب الكازي مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحتجزين هناك منذ ليل مساء الجمعة، وذلك بعد خروجهم من المنطقة، وقد سقط نتيجة هذا التفجير الارهابي أكثر من 30 شهيداً و حوالى 50 جريحاً.

هذا ومازالت الحافلات التي تحمل اهالي بلدتي الفوعة وكفريا محتجزة من قبل المجموعات المسلحة في منطقة الراشدين بحلب. حيث يتعرض الاهالي للاهانة والاساءة والتضييق من قبل المسلحين، ما يزيد معاناتهم، في محاولة للتأثير على معنوياتهم.



