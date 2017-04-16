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رقم الخبر: 191218 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: دوليات  
الاستخبارات البريطانية تبحث عن عملاء

الاستخبارات البريطانية تبحث عن عملاء

أعلن مركز الاتصالات الحكومية (GCHQ) وخدمة مكافحة التجسس MI5 في بريطانيا عن طلب موظفين يتقنون اللغة الروسية ويعرفون تاريخها.

 وجاء في الإعلان الرسمي المنشور في قسم الوظائف الشاغرة بموقع مركز الاتصالات الحكومية البريطاني:" معرفتكم للغة الروسية يمكن أن تفتح أمامكم الطريق إلى وظيفة مثيرة في الاستخبارات". وبالإضافة لمعرفة اللغة يجب على الراغب بالحصول على الوظيفة أن يكون مطلعا على ثقافة روسيا وسياستها وتاريخها. وتضمن الإعلان وعدا لمن يحصل على الوظيفة براتب يزيد على 30 ألف جنيه استرليني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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