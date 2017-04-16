ولاية أمريكية توقف إعدام سجناء لعدم توفر السم أجلّت محكمة في ولاية أركنساس الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام في حق سبعة سجناء بعد قرار منعت فيه استعمال مادة الفيكورونيوم لتنفيذ الإعدام.