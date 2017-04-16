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رقم الخبر: 191217 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:12 الاقسام: دوليات  
ولاية أمريكية توقف إعدام سجناء لعدم توفر السم

ولاية أمريكية توقف إعدام سجناء لعدم توفر السم

أجلّت محكمة في ولاية أركنساس الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام في حق سبعة سجناء بعد قرار منعت فيه استعمال مادة الفيكورونيوم لتنفيذ الإعدام.

وأصدر قاضي المقاطعة واندل غريفن مرسوما مؤقتا يمنع ولاية أركنساس من استخدام مخزونها من مادة الفيكورونيوم بعد إعلان الشركة المصعنة لها بأنها باعت المنتوج لأغراض طبية وليس لتنفيذ أحكام الإعدام. وبناء على هذه القرارات فإن الأحكام باتت معلقة في الوقت الراهن، ولن يستأنف الحكم إلا في حالة إيجاد السلطات مواد أخرى سامة تستخدم في تنفيذ أحكام الإعدام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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