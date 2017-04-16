  • الأحد ١٩ رجب ١٤٣٨
  • الأحد , أبريل 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191216 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 17:11 الاقسام: دوليات  
أعمال عنف في مركز أسترالي للاجئين

أعمال عنف في مركز أسترالي للاجئين

اندلعت أعمال عنف بمركز لاحتجاز الراغبين في اللجوء في باباوا غينيا الجديدة، وفقا لوسائل إعلام وجماعات حقوقية أفادت بسماع إطلاق نار، عندما حاولت الشرطة اقتحام المركز بعد خروج مشاجرة عن نطاق السيطرة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة في المركز الواقع بجزيرة مانوس، لكن من المحتمل أن يزيد الحادث من ضغوط جماعات حقوقية والأمم المتحدة على أستراليا لإغلاق المركز ومركز آخر في ناورو.

وحاول عدد كبير من مواطني بابوا غينيا الجديدة اقتحام المركز، مساء الجمعة، وقامت الشرطة بإطلاق النار لتفريقهم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0651 sec