اندلعت أعمال عنف بمركز لاحتجاز الراغبين في اللجوء في باباوا غينيا الجديدة، وفقا لوسائل إعلام وجماعات حقوقية أفادت بسماع إطلاق نار، عندما حاولت الشرطة اقتحام المركز بعد خروج مشاجرة عن نطاق السيطرة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة في المركز الواقع بجزيرة مانوس، لكن من المحتمل أن يزيد الحادث من ضغوط جماعات حقوقية والأمم المتحدة على أستراليا لإغلاق المركز ومركز آخر في ناورو.

وحاول عدد كبير من مواطني بابوا غينيا الجديدة اقتحام المركز، مساء الجمعة، وقامت الشرطة بإطلاق النار لتفريقهم.