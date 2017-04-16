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|رقم الخبر: 191214
|تاريخ النشر: نيسان 15, 2017
|الوقت: 17:09
|الاقسام: دوليات
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16 قتيلا بانهيار مكب للنفايات بسريلانكا
قال متحدث عسكري ومسؤولو مستشفى يوم السبت: إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من عشرة في انهيار مكب للنفايات بكولومبو عاصمة سريلانكا في الوقت الذي يبحث فيه عمال الطوارئ وسط جبل من القمامة عن ناجين.
وانهار المكب وارتفاعه نحو 91 مترا بعد أن اندلعت به النيران في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الذي يوافق رأس السنة الجديدة بسريلانكا. وقال شهود إن نحو مئة منزل قد تكون دُفنت جراء الانهيار.
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