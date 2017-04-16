16 قتيلا بانهيار مكب للنفايات بسريلانكا قال متحدث عسكري ومسؤولو مستشفى يوم السبت: إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من عشرة في انهيار مكب للنفايات بكولومبو عاصمة سريلانكا في الوقت الذي يبحث فيه عمال الطوارئ وسط جبل من القمامة عن ناجين.