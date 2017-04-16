ارتفع إلى 90 عدد مسلحي داعش الذين قتلوا من جراء إلقاء الجيش الأمريكي "أم القنابل" على شبكة أنقاق تابعة للتنظيم شرقي أفغانستان الخميس.

وقال إسماعيل شينوار حاكم منطقة أشين بولاية ننغرهار، حيث سقطت القنبلة، السبت "قتل ما لا يقل عن 92 من مقاتلي داعش" جراء القنبلة البالغة زنتها 11 طنا.

وأضاف لوكالة "فرانس برس" أنه "جرى تدمير ثلاثة أنفاق كان المقاتلون تمركزوا فيها عند وقوع الهجوم".

وأفاد المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجياني بمقتل "تسعين مقاتلا من داعش".

وكانت السلطات الأفغانية ذكرت في تقارير أولية الجمعة أن 36 مسلحا من داعش قتلوا إثر انفجار القنبلة، فيما نفى التنظيم الإرهابي وقوع قتلى في صفوفه.

وكان الجيش الأمريكي قد ألقى أكبر القنبلة على الولاية المحاذية للحدود الباكستانية الخميس، وقال إنه لجأ إلى هذا الأسلوب من أجل تحطيم تحصينات داعش وتقليل الحواجز التي تعيق هجوم القوات الأميركية.

واسم القنبلة هو "جي بي يو -43/بي"، وتعرف أيضا باسم "أم القنابل" لكونها أكبر قنبلة غير نووية في ترسانة الجيش الأميركي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها القنبلة بعد الحرب الأمريكية على العراق عام 2003.

من جهته أعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أن استخدام "أم القنابل" ضد الارهابيين من تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان كان مخططا له مسبقا.

وذكر الرئيس الأفغاني السابق أن وجود الإرهابيين كان ذريعة استغلها الأمريكيون لاختبار سلاحهم الفتاك.

ونقلت Tolo News عن كرزاي قوله: إذا كانت الحكومة قد وافقت على هذه العملية فيمكن تسمية ذلك خيانة منها.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت يوم 13 أبريل لأول مرة في القتال، أقوى قنبلة غير نووية لديها، في أفغانستان ضد مسلحي داعش.

*دعوة أمريكية لاستخدام "أم القنابل" في المكسيك

من جهته طالب شريف شرطة مقاطعة بتلر التابعة لولاية أوهايو الأمريكية، ريتشار جونس، باستخدام "أم القنابل" للقضاء على عصابات المخدرات المكسيكية.

وكتب جونس في حسابه على تويتر: أقول منذ عشر سنوات كفى يعني كفى، إنها أم القنابل يمكن استخدامها ضد عصابات المخدرات المكسيكية، وسوف تنتظرنا أيام رائعة بالمستقبل.

ويأتي طلب الشريف هذا بعد الزخم الشديد الذي تناولته كافة وسائل الإعلام عن مدى فعالية "أم القنابل" الأمريكية والتي ألقتها طائرات أمريكية في أفغانستان، مؤخرا، وهي قنبلة حرارية غير نووية، استهدفت فيها منظومة أنفاق لداعش تحت الأرض.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن تجارة المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة عبر المكسيك تكلف بلاده نحو 70 مليار دولار سنويا، وأكد أن إدارته لن تسمح باستمرار ذلك.