رعى الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم السبت مراسم ازاحة الستار عن انجازات العامين الاخيرين لوزارة الدفاع باعتبارها رمز للاقتدار الوطني والاقتصاد المقاوم وذلك في مؤسسة ايران لاسناد وتحديث المروحيات .

أزيح الستار اليوم في ايران عن انجازات جديدة في مجال الصناعات العسكرية بينها طائرة "كوثر" النفاثة للتدريب، وذلك بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني.

وحضر الرئيس روحاني حضر اليوم السبت الى مقر منظمة اسناد وتحديث المروحيات الايرانية لازاحة الستار عن انجازات جديدة لوزارة الدفاع ومنها اول طائرة نفاثة تدريبية محلية الصنع تحت اسم "كوثر" وطائرة "مهاجر 6" التكتيكية من دون طيار و صاروخ "نصير" الكروز المضاد للسفن وصاروخ "فكور" وهو صاروخ جو – جو.

ومن المقرر ان تتضمن هذه المراسم ايضا اجراء اختبارات الحركة على الارض والاستعداد للتحليق للمقاتلة "قاهر اف 313" كما تتضمن المراسم ايضا تسليم 20 مروحية للقوات المسلحة الايرانية بعد اجراء عمليات تصليح شاملة لها.

وزار الرئيس روحاني ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين ايضا معرضا لإنجازات وزارة الدفاع في السنتين الاخيرتين.

يذكر ان تصميم وصناعة واختبار طائرة كوثر النفاثة التدريبية وجعلها مطابقة للمواصفات تمت جميعها داخل البلاد وباتت البلاد من بين الدول المعدودة التي تمتلك قدرة تصميم وصناعة هذه الطائرات .

الى ذلك تم تصميم طائرة مهاجر6 المسيرة التي تتميز بالمرونة على يد خبراء مؤسسة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع .