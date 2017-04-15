استعمل العرب وسكان الشرق الأوسط منذ القدم العسل في الطب البديل. والبعض ينصح بتناول العسل مع الماء لما في ذلك من فوائد، منها تقوية المناعة في الجسم وعلاج أوجاع وانتفاخ البطن.

يحب الناس تناول العسل منذ القدم، فيعرف عن العسل قدرته على الشفاء من كثير من الأمراض، بالإضافة إلى فوائده الغذائية العالية. ويساعد العسل على تقليل أعراض بعض الأمراض. وذكر موقع «هايل براكسيز» الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية أن كل ألماني يستهلك في المعدل نحو كيلوغرام واحد من العسل سنويا. ويٌستخدم العسل في الغالب في المعجنات أو للتحلية مع المشروبات والشاي. بالإضافة إلى ذلك يستعمل العسل ضمن الطب البديل لعلاج السعال والتهاب اللوزتين.

ومعروف عن العسل فوائده الطبية الكثيرة، خاصة عند العرب وسكان بلدان الشرق الأوسط. وذكرت دراسة بحثية صادرة من علماء نشرت في الدورية العلمية الإيرانية للعلوم الطبية فوائد العسل. وبين العلماء في الدراسة استخداماته في الحضارات القديمة، على سبيل المثال، في الطب الهندي التقليدي «أيورفيدا» أو في مصر القديمة أو في الطب العربي. وذُكر في الدراسة على سبيل المثال فوائد العسل بعلاج الفطريات في الجهاز الهضمي.

الماء بالعسل له أيضا فوائد كبيرة، وخاصة أنه يجمع فوائد الماء والعسل معا. لكن يجب أن يشرب بصورة مستمرة وخاصة على الريق في الصباح الباكر. ونصح خبراء في الصحة بشرب الماء بالعسل لتخفيف الوزن، إذ يعمل هذا المزيج على تعزيز الشعور بالشبع ويقلل من رغبة الجسم في تناول الحلويات والسكريات.

بالإضافة إلى ذلك يعمل العسل بالماء كـ «مضاد حيوي» طبيعي، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والكثير من الفيتامينات والسوائل وكذلك الأنزيمات المفيدة التي تقاوم البكتيريا. ويعمل ماء العسل على تقوية المناعة في الجسم وينفع أيضا في علاج أوجاع وانتفاخ البطن، إذ يعمل الشراب السحري هذا على تقليل الغازات في الأمعاء وتحجيم أضرارها.

أما العسل الغامق اللون ففيه فوائد إضافية أخرى، مثل تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض القلب. يشار إلى أن للعسل فوائد طبية أخرى مثل تسريع التئام الأمراض وتنقية البشرة.