وأشار بيان صادر عن وكالة "جيستيفوت" المسؤولة عن إدارة أعمال رونالدو، إلى أن المجلة الألمانية نشرت تقريرًا مطولاً في عددها الأخير، تقول فيه إن رونالدو اعتدى على فتاة أمريكية في 2009، وتوصل لاتفاق مكتوب معها في 2010 على دفع تعويض قدره 375 ألف دولار أمريكي.

وأضاف أن المجلة الألمانية لم تتحرَ الدقة فيما نشرته، واعتمدت على وثائق غير صحيحة، واتهمت اللاعب بفعل مثير للاشمئزاز، ونشرت معلومات كاذبة.

وأوضح البيان أن النجم البرتغالي سيبذل أقصى ما لديه للرد على مزاعم المجلة الألمانية وملاحقتها قضائيًا.

ونشرت مجلة دير شبيجل الألمانية هذا التقرير، ولم تهتم بالثنائية – أو أنها تعمدت النشر في هذا الوقت - التي سجلها رونالدو ليقود ريال مدريد للفوز على بايرن ميونيخ في عقر داره بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.