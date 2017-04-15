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رقم الخبر: 191197 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 14:43 الاقسام: اجتماعيات  
الزنجبيل والنعناع.. للاضطرابات الهضمية

الزنجبيل والنعناع.. للاضطرابات الهضمية

شرحت خبيرة التغذية العلاجية الفرنسية آن كلير ميريت بجامعة «باريس» كيف أن الاعتماد على غذاء واحد في اليوم يساعد على التخلص من الاضطرابات الهضمية والانتفاخ.

وضربت ميريت على ذلك مثالا لتناول التفاح بجميع أشكاله سواء كان نيء أو مطهو في الفرن أو عصير وذلك عن طريق إعداد خمس وجبات في اليوم.

وأوضحت خبيرة التغذية الفرنسية أنه عند الاستيقاظ من النوم يجب شرب كوب ماء دافىء عليه ليمون، وذلك قبل 30 دقيقة من تناول الطعام وكوب مثله في الليل لتخفيف عملية الهضم مع تناول الزنجبيل والنعناع طوال اليوم وفي حالة صعوبة التركيز على طعام واحد فيمكن إضافة وجبه نباتية في الليل مكونة من الخضروات.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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