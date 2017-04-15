وكان حاكم بلدة "عجب شير"، سيد شمس الدين مراثي قد اوضح، ان فرق الانقاذ بجمعية الهلال الاحمر وافراد المعسكر التدريبي للجيش ، تعمل في البحث عن المفقودين في بعض قرى المنطقة.

واشار الى ان معظم القتلى والمفقودين هم من قرية جنار ، كما تسببت السيول باضرار بالغة في 3 قرى اخرى.



