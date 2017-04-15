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|رقم الخبر: 191196
|تاريخ النشر: نيسان 15, 2017
|الوقت: 14:59
|الاقسام: محليات
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ارتفاع عدد ضحايا السيل شمال غرب ايران
ارتفع عدد ضحايا السيل الذي ضرب ثلاثة محافظات ايرانية الى 36 قتيلا وعشرات المفقودين.
وكان حاكم بلدة "عجب شير"، سيد شمس الدين مراثي قد اوضح، ان فرق الانقاذ بجمعية الهلال الاحمر وافراد المعسكر التدريبي للجيش ، تعمل في البحث عن المفقودين في بعض قرى المنطقة.
واشار الى ان معظم القتلى والمفقودين هم من قرية جنار ، كما تسببت السيول باضرار بالغة في 3 قرى اخرى.
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