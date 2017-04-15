أديب، وشاعر لبناني، باحث، مؤرخ، كاتب، روائي، قصصي، مسرحي، رحالة، سياسي، مرب، عالم آثار، ناقد، خطيب، رسام كاريكاتير، داعية إلى الإصلاح الاجتماعي، من عمالقة الأدب العربي، ورجال الفكر، ملقب بفيلسوف الفريكة.

تعليمهُ: تلقّى في بلدتهِ «الفريكة» مبادئ اللغتين العربية والفرنسية، ولمّا بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة أرسلهُ والده مع عمّه إلى أمريكا ليتعلم مبادئ اللغة الانجليزية وكان ذلك في عام 1888م ، ما لبث أن برز ميله إلى المطالعة والقراءة، ثم ترك المدرسة ليتسلم مهمة المحاسبة في متجر عمه في مدينة مانهاتن. انكبّ أمين وقتها على المطالعة ليل نهار فاطّلع على أعمال الشعراء والكتّاب أمثال شكسبير وهيجو وسبنسر وهاكسلي وكارليل وآخرين من المعاصرين والقدامى.

وفي عام 1897م التحق بمعهد الحقوق في جامعة نيويورك واستمر فيه سنة حيث مرض فأشار عليه الطبيب بالعودة إلى لبنان.

محطّات:

- عاد الريحاني إلى لبنان عام 1898م ، وهناك درس الإنجليزية في مدرسة أكليريكية، وتعلم اللغة العربية بالمقابل وبدأ في كتابة المقالات في جريدة (الإصلاح) التي اتخذها منبراً للهجوم على الدولة العثمانية.

- عام 1899 رجع الريحاني إلى أمريكا فاشتغل بالتجارة والأدب، وبدأ في إصدار الكتب وكان أولها (نبذة عن الثورة الفرنسية)، كما ترجم إلى الإنجليزية مختارات من شعر الشاعر أبي العلاء المعري.

- وفي سنة 1904 عاد الريحاني إلى لبنان مروراً بمصر، فزار الخديوي عباس حلمي، واتصل بأبرز الأدباء والزعماء السياسيين، وباحثهم في أحوال الشرق العربي الاجتماعية والسياسية والفكرية ووسائل النهوض بها، وفي لبنان تابع نشاطه الفكري والاجتماعي العاصف والمتعدد الأوجه، وأصبحت صومعته في قريته (الفريكة) ملتقى عشرات الأدباء من أمثال: محمد كرد علي وبيرو باولي والأخطل الصغير والشيخ مصطفى الغلاييني وغيرهم، كما كان ينتقل من مدينة إلى أخرى يلقي الخطب داعياً إلى الحرية ومهاجماً الإقطاع والخنوع والجهل.

- في سنة 1911 قفل أمين الريحاني راجعاً إلى نيويورك ليطبع كتابه (كتاب خالد)، ومنذ ذلك الحين أصبح يتنقل بين نيويورك وبلدته الفريكة. وأصبح مرموقاً في كل من أمريكا وإنجلترا وكندا، وكذلك في أوروبا والشرق الأدنى والبلاد العربية.

- في عام 1911 جرى اختيار أمين الريحاني عضواً مراسلاً للمجمع العربي بدمشق، وكان عضواً في جمعية الشعراء الأمريكيين وفي منتدى الصحافة النيويوركية ونادي المؤلفين الأمريكيين والجمعية الشرقية الأمريكية، كما اختاره معهد الدراسات العربية في المغرب الأسباني رئيس شرف له .

من أهم مؤلّفاته :موجز الثورة الفرنسية، ملوك العرب، قلب العراق، المغرب الأقصى، قلب لبنان، التطور والإصلاح، القصة والرواية، الكتابات الشعرية.

وفاته: توفي أمين الريحاني في بيروت يوم 13 أيلول 1940، إثر سقوطه عن دراجة اعتاد أن يركبها على طرقات الجبل حول بلدته الفريكة. ودفن في بلدته وقد أقيم له تمثالاً نصب في باحة كلية الآداب في الجامعة اللبنانية .