تناقلت وسائل اعلام محلية نبأ وفاة الفنان الايراني عارف لرستاني اثر سكتة قلبية فجر اليوم السبت الخامس عشر من ابريل نيسان وهو في الـ45 من العمر.

واشتهر الراحل بالتمثيل في معظم مسلسلات المخرج مهران مديري الكوميدية آخرها مسلسل «في الحاشية».

لرستاني من مواليد عام 1971 في كرمانشاه ودخل عالم الفن من خلال ادائه في مسلسل «كشكول 77» للمخرج مديري.

اشتهر بدوره في مسلسلات «القهوة المرة»، «زقاق مرواريد»، «مزحت»، و«رجل بألف وجه». كما شارك في افلام «عشاء الزفاف»، «الاختيار»، «المعادلة»، و«ماني وندي».