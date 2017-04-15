بخلاف عدد غير قليل من الدول، لم يصدر أي موقف رسمي في العراق يدعم ويؤيد ويرحب بالضربات الصاروخية الاميركية ضد مواقع عسكرية سورية في السابع من شهر نيسان/أبريل الجاري، بل على العكس تماما، بدا الموقف الرسمي - وحتى الشعبي- العراقي منددا ومستنكرا ورافضا لذلك العدوان، ومعتبرا انه «يمكن ان يعزز وضع الجماعات الارهابية المسلحة، لا سيما تنظيم «داعش»، في كل من سوريا والعراق وعموم المنطقة».

ولعل الموقف العراقي الرافض والمستهجن، انطلق من قراءة واقعية وموضوعية، تستند الى حقيقة، أكدت عليها محافل وقوى وشخصيات سياسية عراقية منذ الأيام الأولى لإندلاع الأزمة السورية قبل حوالي ستة اعوام، وبروز اجندات اقليمية ودولية تبنت الخيار العسكري لتغيير نظام الحكم في دمشق، وتمثلت تلك الحقيقة بأن الحوار والحل السلمي هو الخيار الصحيح، الذي يترتب عليه أقل قدر من الخسائر والاستحقاقات على سوريا وعموم دول المنطقة، مقارنة بالخيارات الأخرى المتهورة والفوضوية.

وفي خضم الصخب والضجيج والفوضى والمزايدات والتدافعات، قد لا يكون ممكنا ومتاحا ادراك وتشخيص الموقف العقلاني والصحيح، ومثلما يقول السياسي العراقي عادل عبد المهدي «وقعت جريمة خان شيخون يوم 4 نيسان وقُصف مطار الشعيرات بعد 3 ايام.. أوليس من المنطقي ان تعطى فرصة لأسابيع او لأيام لإجراء تحقيق دولي محايد لمعرفة الفاعل الحقيقي للجريمة ومعاقبته؟.. اجتيح العراق للقضاء على اسلحة الدمار الشامل، وكان سبباً مباشراً لتقوية «القاعدة» و«داعش».. وضرب «الشعيرات» سيقوي «النصرة» و«داعش»، بعد ان برهنت الأشهر الأخيرة ان التعاون الدولي والاقليمي لاستنهاض قوى المعارضة والنظام -حتى مع وجود خلافات عميقة- والتقريب بينها، هو ما يضعف قوى الارهاب ويفتح الطريق لدحرها ولوضع ترتيبات سياسية وامنية تنهي معاناة شعوبنا».

ولا شك ان الحديث عن التسرع والتخبط والتضليل الأميركي في الأوساط والمحافل السياسية العراقية، لم يأت من فراغ، وانما استند الى حقائق ومعطيات ومؤشرات عديدة، من بينها، ان الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب، كان طيلة حملته الانتخابية في العام الماضي، يحذر من قيام سلفه باراك اوباما باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا، على اعتبار ان مثل ذلك التوجه فيه اخطاء كثيرة، وينطوي على مخاطر كبيرة، وقد اثار موقف ترامب في حينه حفيظة المتحمسين والداعين للجوء الى القوة العسكرية لإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، مثل تركيا وقطر والسعودية وفرنسا وبريطانيا وغيرها، وهذا التحول والانقلاب الكبير في موقف ترامب خلال فترة زمنية قصيرة، اما يعكس انتهازية وبراغماتية سياسية فاضحة، او تسرعا وتخبطا وانفعالا غير مدروس، وفي كلا الحالتين تبدو المسارات خاطئة، والنتائج محبطة.

ومن بين الحقائق والمعطيات والمؤشرات على التسرع والتخبط والتضليل الأميركي، هو ان الضربات الصاروخية جاءت - بحسب ما ادعت واشنطن وروج لذلك حلفائها واتباعها- ردا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية في بلدة خان شيخون بمدينة ادلب، علما ان الفاصلة الزمنية بين القصف الكيمياوي والضربة الصاروخية لم تتجاوز الاثنين والسبعين ساعة، ومن دون شك انها فترة غير كافية لإجراء التحقيقات اللازمة من قبل جهات محايدة وتشخيص الطرف المتورط بالقصف الكيمياوي، علما ان المدينة التي تعرضت للقصف خاضعة لسيطرة الجماعات الارهابية المسلحة، وواحدة من الاحتمالات المطروحة، هي ان ما حصل هو تفجيرات في مخازن للأسلحة الكيمياوية التابعة للجماعات الارهابية، مع التأكيد على ان سوريا سلمت قبل اعوام منظومة اسلحتها الكيمياوية لجهات دولية، في اطار الجهود الرامية لإحتواء الأزمة وقطع الطريق على اصحاب اجندات الخيار العسكري.

والمؤشر الآخر، تمثل في ان بوصلة المواقف السياسية والتغطيات الإعلامية إقليميا ودوليا انحرفت وركزت على ادانة النظام السوري والدعوة الى توجيه المزيد من الضربات له للوصول الى هدف اسقاطه، وغابت وتلاشت مساحات المواقف السياسية والتغطيات الاعلامية ضد داعش وبقية الجماعات الإرهابية، وكأن ذلك كان مقصودا ومخططا له.

واستكمالا للنقطة الآنفة الذكر، وضعت روسيا الى جانب سوريا في بؤرة الاستهداف، وطبيعي معهما ايران وحزب الله، ومن ينظوي تحت مظلة ما يطلق عليه «معسكر الممانعة».

ومن الطبيعي ان يكون العراق مهتما الى حد كبير بمجريات الحدث السوري، ارتباطا بموقفه المبدئي المبكر، وارتباطا بتداخل وتشابك الملفات، لا سيما الملف الأمني، ذلك التداخل الذي تفرضه الثوابت والحقائق الجغرافية.

فتنظيم «داعش» الارهابي الذي يتحرك وينشط في مساحات من الفضائين العراقي والسوري، حينما يقوى في احدهما فإنه يقوى في الآخر، ومعلوم ان ذلك التنظيم الإرهابي تعرض الى ضربات وانتكاسات كبيرة في العراق، خصوصا خلال الشهور الستة الاخيرة، وكذا الحال في سوريا، لذلك فإن أي شيء من شأنه ان يساعده على التقاط انفاسه وترتيب صفوفه، يعني أن فرص بقائه يمكن أن تتعزز، وفترة استمراره ستطول.

ومما لا يقبل الشك، انه من مصلحة «داعش» اضعاف النظام السوري، مثلما ان من مصلحته اتساع دائرة الخلافات والتقاطعات والتناحرات السياسية في العراق، التي تغذيها وتدفع بها قوى واطراف خارجية اقليمية ودولية معروفة النوايا والتوجهات والاهداف.

ويشير سياسيون وأصحاب رأي الى ان هناك طرفين يستفيدان بصورة حقيقة من اضطراب المشهد السوري، وحتى المشهد العراقي، هما تنظيم «داعش» والكيان الصهيوني، اما الأطراف الأخرى، فهي في الواقع تتبنى اجندات ومشاريع الاخرين رغم ان تلك الأجندات تستنزف الكثير من امكانياتها المالية، وتهدد أمنها القومي على المدى البعيد، وتضرب منظوماتها الاجتماعية في الصميم.

وإذا كانت ضربات ترامب، قد عززت بقدر معين أسهم «داعش»، ومنحتها مكاسب غير مباشرة، فهي كشفت بدرجة أكبر عن حقيقة ما يراد للمنطقة، وليس لسوريا والعراق فحسب، سواء كان المتربع على عرش البيت الابيض باراك اوباما، او دونالد ترامب.