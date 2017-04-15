حصل الفيلم الايراني القصير «في ظلمة الليل» (در سياهي شب) للمخرج ابوالفضل تاجيك على جائزة «Wardrobe» من مهرجان «bollywood» الدولي للأفلام بكولومبيا.

وانطلقت فعاليات المهرجان في الخامس من أبريل/نيسان الجاري المنصرم واستمرت لغاية التاسع منه.

الفيلم هو التجربة الفنية الاولى للفنان تاجيك تأليفاً واخراجاً، وجاء في ملخص الفيلم: تجارب رجل في منتزه في ليلة من الليالي تمتزج بالواقع لدرجة تؤدي الى احداث غير متوقعة وفادحة و...

وحصل الفيلم حتى الآن على عدة جوائز محلية منها: جائزة افضل فيلم وافضل اخراج وافضل سيناريو وافضل تصوير من الدورة الخامسة عشرة لمهرجان رأفت في ايران عام 2016.

وكان الفيلم قد شارك قبل فترة في مهرجان «Sand Dunes» للافلام القصيرة ومهرجان امير جائزة الاوسكار الامريكية ومهرجاني «UK Screen One« «UK Screen Oneفي بريطانيا وحصل على جائزة من مهرجان كازاخستان الدولي.