انتزع فريق ألكمار فوزا صعبا من ضيفه هيراكليس ألميلو 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل هدفي ألكمار فوتر فيجوريست وعلي رضا جهان بخش في الدقيقتين 53 و82 فيما سجل هدف هيراكليس براندلي كيواس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ألكمار رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هيراكليس عند 37 نقطة في المركز التاسع.