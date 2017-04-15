تقيم دار بونهامز في لندن للمزادات العالمية، مزاداً لبيع المقتنيات الفنية تحت عنوان «المخطوطات الإسلامية والهندية»، ومن المقرر إقامة المزاد يوم 25 إبريل الحالي.

من بين المقتنيات الإسلامية، برونزية ضخمة على شكل أسطواني، يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الـ12، فهذه البرونزية شهادة على مهارة المعادن الإسلامية في العصور الوسطى، وتقدر قيمة البرونزية ما بين 120 إلى 190 ألف دولار.

ومن بين المخطوطات الإسلامية المباعة في دار بونهامز، ورقة مضيئة كبيرة من القرآن الكريم، من سورة النحل، يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الرابع عشر فهذه المخطوطة العربية كتبت بالحبر الأسود، وقدرت قيمتها ما بين 5 إلى 7 آلاف دولار.

كما تقدر مخطوطة تصور الفرسان الذين يصلون إلى جدران القلعة، التي يرجع تاريخها إلى القرن الـ 16، وتقدر قيمتها ما بين 3.700 إلى 6.200 دولار.

وتضمن المزاد بيع رداء الحرير، الذي يرجع تاريخه إلى القرن الـ14، واحتوى هذا الرداء مصطلحات فنية تمزج بين المفردات الزخرفية الفارسية والإسلامية.

كما يتضمن المزاد زجاجة مصبوب من زخرفة تطبيقية، يرجع تاريخه إلى القرن 11، وطولها نحو 26.7 سم، وتقدر قيمه الزجاج من 12 إلى 19 ألف دولار.