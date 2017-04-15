قال مساعد رئیس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامیة في ایران «قهرمان سلیماني» أنه منذ إنتصار الثورة الإسلامیة، طبع في ایران ملیون و100 ألف عنوان كتاب؛ مؤكدا أن الأدباء والشعراء الأفغان كانت لهم المساهمة في الادب الفارسي خلال السنوات الأخیرة الماضیة.

وأكد سلیماني علی هامش افتتاح معرض الكتاب الایراني في كابول، اكد علی وجود مجالات واسعة للتعاون الثقافي بین إیران وأفغانستان؛ مبینا ان اللغة المشتركة التي تجمع الشعبین الایراني والافغاني زادت من التقارب بین الناشرین والمؤسسات الثقافیة الإیرانیة مع الجانب الافغاني.

ولفت المسؤول في منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامیة، الی اسواق الكتاب في افغانستان، مؤكدا انها مستعدة لاستقطاب الناشرین الایرانیین.

وانطلقت يوم الاربعاء اعمال معرض كتاب إیران في كابول بمشاركة 60 ناشرا إیرانیا و30 أفغانیا، والذي یستمر علی مدی أسبوع ویعرض فیه أكثر من 30 ألف كتاب في مختلف المجالات.