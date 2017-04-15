أعلن رئيس اللجنة التنفيذية للدورة الخامسة من المسابقة القرآنية الدولية الخاصة بتلاميذ الدول الاسلامية في ايران، «محمدرضا مسيب زادة»، عن مشاركة 40 دولة بهذه الدورة من المسابقة مبیناً أن هذه المسابقة ستقام بتاريخ 22 لغایة 26 ابريل / نيسان الجاري في مصلى الامام الخميني(رض) وسط العاصمة الايرانية طهران،وذلك بمشاركة 70 تلميذاً وتلميذةً من 40 دولة.

وأضاف: ستعقد بالتزامن مع المسابقة الدولية القرآنية الخامسة لطلاب المدارس، أربع منافسات قرآنية دولية أخرى وهي الدورة الـ34 من المسابقات القرآنية الدولية للذكور، والدورة الأولى من مسابقة القرآن الدولية لطلبة المدارس الدينية، والدورة الثانية من مسابقة القرآن الدولية للمكفوفين، وكذلك المسابقة القرآنية الدولية للإناث بنسختها الأولى.

وستقام هذه المسابقة في قسمي البنين والبنات حيث ستقام المسابقة الخاصة بالبنين 22 لغاية 25 ابريل/ نيسان الجاري، والمسابقة الخاصة بالبنات 24 لغاية 26 ابريل/ نيسان الجاري وستعقد هاتان المسابقتان في قاعتين منفصلتين في مصلى الامام الخميني(رض) وسط العاصمة طهران.

وقال المدير العام للقرآن، والعترة، والصلاة في وزارة التربية والتعليم الايرانية ان الدورة الخامسة من مسابقة القرآن الدولية للتلاميذ ستقام في فرعي حفظ القرآن الكريم كاملاً وقراءته.

وأوضح أن هذه المسابقة ستقام تحت شعار «القرآن، كتاب الصحوة الاسلامية» وبهدف تعزيز المعتقدات الدينية لدى طلاب المدارس.