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رقم الخبر: 191182 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 15:24 الاقسام: رياضة  
أتلتيك بيلباو يسحق لاس بالماس بخماسية

أتلتيك بيلباو يسحق لاس بالماس بخماسية

سحق فريق أتلتيك بيلباو ضيفه لاس بالماس 5 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف أتلتيك بيلباو كل من ميجيل سان خوسي في الدقيقة السابعة وإيكار مونياين (هدفين) في الدقيقتين التاسعة و58 وأريتز أدوريز زوبيلديا (هدفين) في الدقيقتين 18 و59.

وسجل هدف حفظ ماء الوجه للاس بالماس بيدور بيجاس في الدقيقة 12.

ورفع بيلباو رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد لاس بالماس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس عشر لأتلتيك بيلباو هذا الموسم مقابل الخسارة في 11 مباراة والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الهزيمة هي الرابعة عشرة للاس بالماس هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثمانية.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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