تفوقت الألمانية كريستينا فوجل الفائزة بالذهبية الأولمبية مرتين من قبل على الأسترالية ستيفاني مورتون لتفوز بنهائي سباق السرعة للسيدات في بطولة العالم لسباقات دراجات المضمار في هونج كونج الجمعة.

وتوقف أول سباق في النهائي بين المتسابقتين بعدما بدا أن مورتون تعاني من مشكلة في الدراجة ولكن الألمانية حافظت على رباطة جأشها وفازت بالسباقين التاليين أمام منافستها لتحصد الذهبية.

وربما كانت وي يزي لي متسابقة هونج كونج هي الأكثر شعبية بين الفائزات بميداليات إذ أثارت البرونزية التي توجت بها فرحة كبيرة بين الجماهير.

وصمد الأسترالي جوردان كيربي أمام ضغط قوي من الايطالي فيليبو جانا ليحصد ذهبية سباق أربعة كيلومترات مطاردة لفردي الرجال بينما نال مواطنه كيل أوبرين (18 عاما) الميدالية البرونزية.