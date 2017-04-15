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رقم الخبر: 191177 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 15:28 الاقسام: رياضة  
نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للإسكواش للسيدات
فيما الفرنسي جواتييه يتوج بالبطولة للرجال

نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للإسكواش للسيدات

حافظت نور الشربيني لاعبة المنتخب المصري الأول للإسكواش على لقب بطولة العالم للسيدات للعام الثاني على التوالي عقب فوزها على زميلتها بالمنتخب رنيم الوليلي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط كالأتي: 11 - 8، 11 - 9، 11 - 9، في مباراة استغرقت 50 دقيقة.

وكانت نور الشربيني قد توجت بلقب البطولة العام الماضي بعد فوزها على الإنجليزية لوراما سارو.

وأقيمت البطولة الدولية للرجال وكأس العالم للسيدات خلال الفترة من 5 وحتى 14 أبريل الجاري بمدينة الجونة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة المصرية.

من جهة أخرى توج الفرنسي جريجوري جواتييه ببطولة الجونة الدولية للإسكواش بعد الفوز على المصري كريم عبد الجواد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الجمعة.

وخسر عبد الجواد بنتيجة ثلاثة أشواط ضمن منافسات البطولة المقامة بالجونة البالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار، وجاءت نتيجة الاشواط 11-6 / 11-8 / 11-7.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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