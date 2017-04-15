قال كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الجمعة إن زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين "أصابه الجنون" لسماحه للسائق فرناندو ألونسو بالمشاركة في سباق انديانابوليس 500 في ظل خبرته الضئيلة على حلبات تلك النوعية من السباقات.

وأعلن فريق مكلارين في وقت سابق أن ألونسو بطل العالم مرتين سيغيب عن سباق جائزة موناكو الكبرى في 28 مايو/ آيار المقبل لارتباطه بالمشاركة في سباق إنديانابوليس 500 للسيارات بالولايات المتحدة.

وحدث هذا التغير في ظل تراجع القدرة التنافسية لمكلارين الذي لم يحصل على أي نقاط في أول سباقين ليتذيل الترتيب العام لبطولة العالم في وضع اصاب الونسو بالاحباط.

وقال هورنر للصحفيين على هامش سباق جائزة البحرين الكبرى: "هذا أمر صعب على فرناندو. يمر بوقت عصيب."

وأضاف: "زاك لديه مشكلة تتعلق بسائق محبط. يحاول أن يبقيه متحفزا وفكر في إرساله لإنديانابوليس. لابد أن الجنون أصابه. هذا أغرب سباق أشاهده في حياتي."

وتابع: "لا توجد تجارب. سيقفز داخل سيارته فقط وينطلق. ليس طريقا مستقيما لذا أعتقد أنه بحاجة لزيارة طبيب نفسي."

ومن المعروف عن سباقات اندي أنها أكثر خطورة من سباقات فورمولا 1.

وأكد هورنر أنه لن يسمح أبدا لأحد سائقيه سواء ماكس فرستابن أو دانييل ريتشياردو بالمشاركة في مثل هذا النوع من السباقات.

ودافع براون عن قرار مكلارين قائلا: "فرناندو ليس خائفا. سيجري اختبارات ويدرس إنديانابوليس. سيكون تحديا بالتأكيد لكنه يريد خوض غمار التحدي."

وأضاف: "أعتقد أنه سيحظى بسيارة ملائمة وأعتقد أنه سيكون في غاية الاستعداد."