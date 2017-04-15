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رقم الخبر: 191175 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 12:14 الاقسام: دوليات  
بيونغ يانغ تعرض صواريخ باليستية تطلق من غواصات لأول مرة
في تحدي لواشنطن..

بيونغ يانغ تعرض صواريخ باليستية تطلق من غواصات لأول مرة

عرضت كوريا الشمالية صواريخها الباليستية التي تطلق من غواصات لأول مرة اليوم السبت قبل عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونغ يانغ.

 وكانت كوريا الشمالية قد نبهّت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم السبت إلى ضرورة وقف ما وصفته بـ "الهستيريا العسكرية وإلا واجهت انتقاماً"، وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه مجموعة قتالية لحاملة طائرات أميركية صوب المنطقة

وفي السياق، عرض التلفزيون الحكومي مشاهد لصواريخ من طراز "بوكوك سونج -2 الباليستية"، التي تطلق من غواصات على شاحنات في انتظار عرضها أمام الزعيم كيم جونج أون وذلك خلال الاحتفال بذكرى مرور 105 أعوام على ميلاد الأب المؤسس لكوريا الشمالية .

وكان شوي ريونغ - هاي  الرجل الثاني في كوريا الشمالية أعلن أنّ بلاده مستعدّة للردّ على أيّ هجوم نوويّ،

وقال خلال الحفل الذي سبق العرض العسكريّ إنّ بيونغ يانغ مستعدّة  للردّ على حرب شاملة بحرب شاملة  وللردّ على ايّ هجوم نوويّ.

وأعلنت وزارة خارجية كوريا الشمالية الجمعة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي بانتظار ضربة أميركية".

وقال جيش كوريا الشمالية في بيان له إنه سوف يدمر الولايات المتحدة "بلا رحمة" إذا قررّت واشنطن مهاجمة بلاده.  

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن الجيش قوله "سيكون رد فعلنا على الولايات المتحدة وقواتها البحرية من القسوة بحيث لن يترك للمعتدين فرصة للنجاة".

كما هددت كوريا الشمالية بتدمير حاملة الطائرات الأميركية "كارل وينسون" التي اقتربت من السواحل الكورية في حال تعرض البلاد لهجوم أميركي، مشيرة إلى أنه "كلما اقتربت الأهداف الكبيرة، بما في ذلك حاملة الطائرات الأميركية، كلما زادت فعالية الضربة القاضية".

وكان  الرئيس الكوري الشمالي يونغ أون أشرف الخميس الماضي  على مناورة نفّذتها قوة من الوحدات الخاصة، ورأت سول أن واشنطن ستتشاور معها في حالة شنّ هجمات ضد كوريا الشمالية.

المصدر: الميادين

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/الميادين
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