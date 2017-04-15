توج فريق "شهرداري ورامين" الايراني، بطلا لأندية آسيا بالتايكواندو في نسختها السابعة التي اختتمت في شمال ايران يوم الجمعة.

وفاز "شهرداري ورامين" في اللقاء النهائي الذي جرى في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمالي ايران على فريق " شهداء مدافعان حرم" في ساري بنتيجة 4-1.

وتقلد الميدالية الذهبية لفريق شهرداري ورامين، كل من آرين محمدي (-63 كغم) ومهدي جلالي (-72 كغم) وعلي رضا درويش وند (-82 كغم) وحسين قربان زادة (+82 كغم). وأحرز مهدي محمدي (-54 كغم) من فريق 'شهداء مدافعان حرم" الميدالية الذهبية.

وشاركت في البطولة 8 أندية، من العراق (2) وعمان وباكستان وافغانستان وايران (3) هي "شهرداري وارمين" و"مقاومت" و'شهداء مدافعان حرم".

يذكر أن فريق "شهرداري ورامين" قد فاز بالنسخة الماضية ايضا.