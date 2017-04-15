هزم نادي تراكتورسازي من مدينة تبريز / شمال غرب/ منافسه بديده من مدينة مشهد /شمال شرق/ في الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

وفاز تراكتور سازي في المباراة التي اقيمت في مدينة مشهد المقدسة بهدف واحد مقابل لاشيء.

وبذلك بات هذا النادي الثاني في ترتيب الجدول بعد نادي برسبوليس الذي يتصدر الدوري لحد الآن.

ومن جهة ثانية فاز نادي سباهان اصفهان على منافسه كسترش فولاد في الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بهدف واحد مقابل لاشئ.

تغلب سباهان اصفهان /وسط ايران/ على كسترش فولاد بهدف يتيم في المباراة التي اقيمت بينهما عصر الجمعة في اصفهان، وأحرز هدف المباراة احسان حاج صفي في الوقت الاضافي من الشوط الاول.

هذا وكانت هناك مباراتان اخريتان جرتا عصر الجمعة كانت نتائجهما كالتالي:

نفت طهران 2 – فولاد خوزستان 2

صنعت نفت ابادان 1 – سياه جامكان 1